Juhtkiri Erakondade kirbutsirkus on tõsine asi

Sõltuvalt maailmavaatest ja lastetoast võime kaasa tunda või parastada, et Andrus Ansipita jäi Reformierakonna tulemus europarlamendi valimistel kasinaks või et perekond Helme rapsimine on toonud kaasa olukorra, kus veel hiljaaegu suurt kandepinda omanud EKRE-l on Tartusse jäänud täpselt üks linnavolinik ja ebamäärane tulevik.