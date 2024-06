Haridusministri elukaaslane äratab ellu endise Naiivi

Pärast koroonakriisi teatasid Naiivi eestvedajad Silver Koppel ja Martin Maatee, et on baaripidamisest väsinud ega soovi enam jätkata. Seejärel pidas majandusraskustes Naiiv tänavu jaanuaris oma viimase peo ja sulges ametlikult uksed. Naiivi endine osanik Silver Koppel teatas, et neil oli neli tõsist huvilist, kes tahaksid äri vanal praamil jätkata.