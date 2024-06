Rõngu Pagari tootmine laieneb tuleval aastal kolm korda

Rõngu Pagari juht Jaanus Peri rääkis, et seitse aastat on pagaritööstus tegutsenud laiali kahes majas, kuid kogu tootmist laiendav ja ühe katuse alla toov uus hoone annab võimaluse käivitada robotiseeritud küpsiste valmistamise liini.

Robotid võetakse kasutusele seetõttu, et käsitööna tehtavate küpsistega on väga keerukas turul konkureerida. Oodata on uusi tooteid, aga Jaanus Peri ei ütle veel, milliseid. Rõngu Pagar mõtleb ka toodangu eksportimisele ja siin vaadatakse tähelepanelikult ESG ehk kestlikkusaruandega seonduvate nõuete täitmist, ja seda võimaldavad protsessid uues tootmishoones senisest paremini.