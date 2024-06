Puiestee tänava lõik suletakse oktoobri lõpuni liiklusele

Esmaspäeval alates kell 7 hommikul suletakse tänavalõik liiklusele, mis jääb suletuks kuni oktoobri keskpaigani. Kohalikele, teenindavale transpordile ja operatiivsõidukitele võimaldatakse juurdepääs. Kolmapäevaks suletakse liiklusele ka Puiestee ja Roosi tänava ristmik.

Kuna juuli keskpaigani on suletud Jaama ja Põhja pst ristmik, siis ümbersõidu teekonnaks on soovitav kasutada Jaama – Kaunase pst – Kalda tee – Pikk – Raatuse – Narva mnt ja vastupidiselt Narva mnt – Fortuuna – Pikk – Kalda tee – Kaunase pst – Jaama. Ümbersõiduna on võimalik kasutada ka Puiestee - Roosi – Jaama – Paju – Anne – Kadaka – Jaama ja vastupidi.

Tegemist on kitsaste tänavatega, mistõttu on liiklemistingimused raskendatud ja sõiduaeg võib olla pikem. Peatumist ja parkimist kitsendatakse Anne tänaval ja Jaama tänaval.

Bussiliini number 9 ajutine teekond Raadi suunal on Jaama (lõigus Paju tn – Narva mnt) – Narva mnt. Buss ei peatu Puiestee, Kasarmu ja Narvamäe peatustes. Puiestee asenduspeatuseks on Jaama ja Paju. Kasarmu peatuse ajutine peatus paigaldatakse Jaama tänavale Jaama ja Roosi tänavate ristmiku lähistele. Narvamäe asenduspeatuseks on Peetri.

Annelinna suunal on ajutine teekond Narva mnt – Vene ringil tagasipööre – Jaama (lõigus Narva mnt – Paju). Buss ei peatu Narvamäe ja Kasarmu peatustes. Narvamäe asenduspeatuseks on Orava. Kasarmu peatuse ajutine peatus paigaldatakse Jaama tänavale (Jaama – Roosi ristmiku lähistele).

Bussiliin number 10 ajutine teekond Kvissentali suunal on Jaama (lõigus Paju – Narva mnt) – Narva mnt - Puiestee. Buss ei peatu Puiestee, Kasarmu ja Narvamäe peatustes. Puiestee asenduspeatuseks on Jaama ja Paju. Kasarmu peatuse ajutine peatus paigaldatakse Jaama tänavale Jaama tn – Roosi tn ristmiku lähistele. Narvamäe asenduspeatuseks on Peetri kirik.

Annelinna suunal on ajutine teekond Puiestee - Narva mnt – Vene ringil tagasipööre – Jaama (lõigus Narva mnt – Paju). Buss ei peatu Narvamäe ja Kasarmu peatustes. Narvamäe asenduspeatuseks on Peetri kirik. Kasarmu peatuse ajutine peatus paigaldatakse Jaama tänavale (Jaama – Roosi ristmiku lähistele).

Ööliin number 21 ajutine teekond on Jaama – Raatuse. Läbimata jääb Puiestee peatus, mille asenduspeatus on Jaama.

Kolmapäeval, 19. juunil on ümbersõidul ka bussiliin number 7. Ajutine teekond on Narva mnt – Muuseumi tee – Raadiraja ja vastupidi. Buss ei peatu Roosi ja Narvamäe peatustes. Narvamäe asenduspeatusteks on Peetri ja Orava. Roosi peatuste asenduspeatuseks on Jänese ja Orava.