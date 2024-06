Kesklinna uue ärikvartali Port Athena ehitus algab juba juulis

Rajatav kompleks asub äriliselt ja logistiliselt atraktiivses piirkonnas Tigutorni, Ahhaa ja Aura keskuse vahelisel alal, mille veekeskusepoolses osas on jalakäijate tänav ning jõe pool arenev kaldapromenaad. Mugav ligipääs on tagatud ühistranspordi ja kõikide muude enam levinud liiklusvahendite kasutajatele. Tänu lähedal asuvatele sildadele on kiire ühendus Emajõe vastaskaldaga nii kergliiklejatele kui ka mootorsõidukitele.

Salto AB arhitektid on hoonete esimesele korrusele planeeritud eraldi sissepääsudega kaubandus- ja teeninduspinnad, ülemistele korrustele bürood. Parkimine on lahendatud hooneid ühendava maa-aluse parklana. Mugavust ja ligipääsetavust silmas pidades on hoonetes liftid. Maaliliste Emajõe vaadete nautimiseks ja mugavaks ajaveetmiseks on hooned varustatud valgusküllaste terrassidega.