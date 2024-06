Indrek Särg, kas praegu EKREs toimuvat jälgides on déjà vu tunne?

Selles mõttes küll, et mind visati välja täpselt samal ajal ehk siis nädal enne erakonna kongressi. See on Helmede taktika, sama tehti juba Marina Kaljuste puhul. Kõik, kellest kardetakse konkurenti, visatakse enne kongressi välja.