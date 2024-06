Teetööd piiravad liiklust, muudatusi on ka liinibusside marsruutides

Eelmisel nädalal alanud asfaltimistööd Ujula Konsumi ees ja Vene ringil pikenevad reede hommikuni. Narva mäel on asfalditööd lõpetatud.

Bussid nr 4, 7 ja 8 on alates kella 20st kuni töö lõpuni ümbersõidul.

Bussi nr 4 ajutine teekond on Puiestee – Raatuse – Narva mnt. Vene peatust asendab Atlantis. Liinil number 7 jäävad läbimata Vabaduse pst, Raeplatsi ja Vabadussilla peatus. Asenduspeatuseks on Linnamuuseum. Linna sisse tooval suunal jäävad läbimata Narvamäe, Palmihoone, Raeplats peatus. Asenduspeatus on Atlantis.