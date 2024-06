Politoloog Rein Toomla: kui EKREst lahkujad soovivad teha parteid, tuleb see luua kohe

EKREs käib usin pereheitmine, kuid küsimus on: mis saab edasi? Politoloog Rein Toomla sõnul on praegu kolm varianti: lahkujad ei tee midagi ning eemalduvad poliitikast, lahkujad hargnevad teiste olemasolevate parteide vahel või siis loovad EKREst lahku lööjad uue konservatiivseid vaateid esindava erakonna. Politoloogi hinnangul pole välistatud ka kõik kolm välja käidud varianti.

«Tagugu seda rauda niikaua, kuni see on veel tuline,» sõnas Rein Toomla julgustuseks ja lisas, et kui EKREst lahkunutel on tõesti plaan uus erakond luua, tuleks sellega tegelema hakata kohe.