UKSED LUKKU Annelinnas ja Varikul käivad võõrad inimesed eramute ja korterite ukselinke katsumas

Tartu politsei kutsub Facebookis inimesi üles olema ettevaatlikud ning kodust äraolekul uksi ja aknaid lukustama. Politseile on teada, et eramute ja ka korterite uste taga on käidud linke katsumas. Kui kellelgi on sellisest tegevusest pilte või videoid, siis tuleks need saata veebipolitseinikule.