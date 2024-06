Reno Laidre asub taas abilinnapea ametisse

Praegu linnavolikogu esimehe toolil istuv reformierakondlane Reno Laidre kinnitas Tartu Postimehele, et erakonnakaaslased on talle abilinnapea kohta pakkunud ning ta on andnud nõusoleku see vastu võtta. «Mihkel Lees tegi suurepärast tööd. Tema lahkumine ning ettepanek minul taas abilinnapeana tööle asuda tuli väga ootamatult. Siiski olin sellega hea meelega nõus ja pikka mõtlemisaega ei vajanud,» lausus ta.