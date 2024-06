Vali hoolikalt. Uuest õppeaastast saab ülikooli tasuta õppima vaid üks kord

Tasub teada, et õpingute katkestamisel saab samas õppeastmes uuesti tasuta õppima asuda juhul, kui eelmised tasuta õpingud on kestnud alla 365 päeva. See kehtib ka juhul, kui noor astub ülikooli ja suundub siis kohe kaitseväkke. Kui kaitseväes tekivad uued mõtted, võib teist korda samal õppeastmel tasuta kohale kandideerida.