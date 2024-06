Tartu tervishoiu kõrgkooli õpilased saavad sügisel asuda õppima ka Tallinnas ja Narvas

«Tartu tervishoiu kõrgkooli vastuvõtud laienevad Tallinna, sest piirkonna tööturul valitseb suur puudus radioloogiatehnikutest ja bioanalüütikutest. Meil on heameel, et Ülemiste City arendajad on olnud aktiivseks partneriks, võimaldades pakkuda meie õppuritele innovaatilises ja arenevas keskkonnas tänapäevaseid ruume õpinguteks,» selgitas Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden. «Spetsialistiks kujunemise teekonnal hädavajalik praktiline õpe viiakse omakorda läbi koostöös piirkonna haiglate ja teiste tervishoiuasutustega.»

«Ülemiste City arendajatele on nii haridus kui tervis ühtaegu strateegilised arendusvaldkonnad. Seetõttu oleme väga õnnelikud, et linnaku tervisemaja loomisega ei too me siia mitte üksnes järgmisi tipptasemel teenusepakkujaid, vaid anname tervishoiu tulevikutalentidele võimaluse õpingud ja praktika ühildada. Praktilist õpet pole mistahes alal kunagi liiga palju, kuid kiiresti arenevas tervishoiu valdkonnas on see edu võti. Samuti on täiendõppega oma õpilastele lähemale tulek Tartu tervishoiu kõrgkooli poolt oluline ja vajalik samm,» lisas ASi Mainor juhatuse esimees Kadi Pärnits.