Proovides nähtud vaevast koorub tantsupeo võluv ilu

Rahvatantsu C-rühmade juht Uve Saar alustas Tartu ülikooli staadionil proovi küsimusega, kas tantsumurul on neid, kellel on sünnipäev, ja kohe kajas ka üle platsi õnnesoovilaul. «No nii, nüüd on sünnipäevalaps ära õnnitletud! Ja teeme praegu niimoodi, et tuletame lihtsalt tantsu meelde,» ütles ta. «Võta võte! Jaa! Esimene takt ja teine takt ja kolmas takt ja neljas takt ...» Nõnda algas Tartu tantsupeol esitatava «Vanaisa polka» harjutamine.