Menukate Ford Sierrade varaste tabamiseks tuli politseil luua lausa eraldi üksus

Sukeldumisklubi Maremark liikmed avastasid talvel Emajõest Sõpruse silla alt autovraki, mille nad juuni alguses kuivale maale tõid. Pirakas leid on kaheliitrise mootoriga kaheukseline sõiduauto Ford Sierra. Lähemal uurimisel selgus, et auto rehvid olid pärit Lääne-Saksamaalt ehk need olid valmistatud enne Eesti taasiseseisvumist.