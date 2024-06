See on vaid hetk 27 minutit kestvast virtuaalreaalsuses nähtavast õnnetuse rekonstruktsioonist, mida vaadates tundub osalejale, nagu viibiks ta ise keset õnnetuspaika.

Enam kui tuhat inimest on näinud vaatepilti, kuidas nende silme all paiskub suurel kiirusel üle katuse väikebuss koos seitsme noorega. Näinud nende suunas lendavaid klaasikilde ja kahe jalgpalliväljaku kaugusel vastu puud prantsatavat kortsus autot ning pidanud tõdema, et selles tragöödias kaotas elu kolm inimest.