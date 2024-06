Tartlaste firma täitis ära terviseametist jäänud augu

Mihkel Klaassen, kes juhib Miridoni koos venna Märt Klaasseniga, selgitas, et näiteks avalikest basseinidest võetud proovid peavad laborisse jõudma kuue tunni jooksul pärast võtmist. «Kui proov võtta Põlva haigla basseinist, siis kuhu ja kuidas tuleks see viia, et see nõuete kohaselt laborisse jõuaks?» esitas ta retoorilise küsimuse.