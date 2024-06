Andres-Teet Merisalu: Kuperjanovi tänava klubihoone lugu jätab mõru maigu

Kaitsepolitsei ja prokuratuur on esitanud süüdistuse, et Tartu linna tagasitõmbumine võis olla seotud korruptiivse mõjuvõimuga kauplemisega Tartu linnavalitsuses endise abilinnapea Priit Humala (Isamaa) poolt.30. aprillil sai korp! Sakala linnalt endise klubihoone lammutuseks ametliku loa ning selle Sakala vanematekogu esindaja Priit Suviste andis teada, et lammutamine kavatsetakse ka teoks teha.