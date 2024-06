Vahur Kollom: kaasamisest Tartus – ootused on suuremad

Arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolekul soovisin selgitust, miks on kahanenud elanike rahulolu nende kaasamisega planeerimisprotsessidesse. Vastutav abilinnapea märkis, et sellele on üheselt keeruline vastata, ilmselt on kasvanud elanike teadlikkus ja soov olla kaasatud ning seetõttu on ootused ka suuremad. Linn püüab väidetavalt pidevalt kasutusele võtta uusi ja innovatiivseid kaasamisviise.