Metec võib nüüd toota kasvõi autosid

See tähendab, et Metecis toodetavad autode lisatarvikud hakkavad valmima Tõrvandis ja meditsiiniseadmete tegemine käib Tartus Ringteel asuvas tehases. «Meie eelis on see, et suudame toota kõike,» ütles Toomas Lepp ja lisas naljaga pooleks, et Meteci meistrid suudavad ka terve auto valmis ehitada, kui selleks peaks vajadus tekkima. «Iseasi, kui otstarbekas see on,» märkis ta.