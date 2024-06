Lasteaedades ühtlustatakse nõudeid toidule, söök läheb aga kallimaks

1. septembrist rakendatakse kõigis Tartu linna munitsipaallasteaedades toitlustamisel ühesuguseid nõudeid toidule. Tartu munitsipaallasteaedades on toitlustamine korraldatud erinevalt: 12 lasteaeda teevad seda iseseisvalt ja 13 lasteaias teenusepakkujad, kes leitakse riigihanke kaudu. Viimaste puhul on kehtinud juba varem eelnimetatud nõuded toidule, nüüd laienevad need nõuded ka neile lasteaedadele, kus toitlustust korraldab lasteaed.