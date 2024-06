Lodjakojas tuleb publiku ette mütopoeetiline oratoorium

Multimeediateosesse on põimitud loodus- ja inimhääled muusika, loodusfilmi, animatsiooni ja lavalise liikumisega. Peategelased on Emajõgi koos temaga seotud pärimuste ja ajalooga. Helilooja on Märt-Matis Lill, libreto on kirjutanud lavastaja ja idee autor Margus Kasterpalu koos Valdur Mikitaga.