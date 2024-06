Tartu abilinnapea Mihkel Lees läheb riigikokku

«Tartus on ka väga põnev, need kuus aastat on olnud väljakutset pakkuvad, kui mõtleme koroonakriisile ja sõjapõgenike kriisile,» ütles Lees pärast pikemat pausi. Ta lisas aga, et on mitmeid küsimusi, talle südamelähedasi ja Tartule olulisi, kus riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö peaks olema parem. «Võtame näiteks sotsiaalvaldkonna teenutse rahastamise, kus hooldereform on üks näide, kuidas omavalitsuse ja keskvalitsuse suhtlus on üksteisest mööda läinud. Võtame inimeste vaimse ja füüsilise tervise, tervishoiu rahastamise, tahame elanikkonna kaitse parandamist, millega minu arvates Tartus on väga hästi,» rääkis Lees. «Oleks võimalus minna riigikokku jagama neid võimalusi, mida Tartus oleme saanud.»