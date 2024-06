Vanemuise kontserdimaja ohtlik trepp vajab raha

Lisatoetust on vaja, et saaks remontida Vanemuise kontserdimaja Vanemuise tänavalt peauste korrusele viiva peatrepi paekivimüürid ja trepi aluspind, teatas BNS.

«Soolavesi ja lumesulamine on täielikult muutnud pudedaks trepi paekivimüürid ja segu, mis neid koos hoiab. Iga suurema vihmaga ja vahest isegi suurema tuulega pudeneb paekivide vahelt segu tänavale. Praeguseks on vuugid nii kahjustunud, et on kahjustatud ka trepi aluspind ja vesi nihutab ka trepi betoonplaate. Viimase talve järel on hakanud müürist välja kukkuma juba ka paekivikamakaid,» tõdes Eesti Kontserdi juhatuse liige Kertu Orro pöördumises kultuuriministeeriumile.

Ta lisas, et suuremate vihmade korral on müür nii ohtlik, et võib vajuma hakata ja kukkuda tänavale, kus liiguvad inimesed ja autod.

Vanemuise tänav on järsu kallakuga ja vihmavee vool on tugev, alumine trepiots püsib praegu aga üksikute kivide peal, mis suuremas vihmavalingus võivad liikuda veega kaasa. Sellise katastroofilise stsenaariumi korral on oht, et kogu müür võib trepiosa ulatuses kokku variseda, mille tagajärjel saaks kannatada ka ülejäänud müüritise osa, mille peal püsib Vanemuise kontserdimaja juurdeehitise osa.

Trepi aluskiht on Orro sõnul samuti hakanud nihkuma ja on juba näha, kuidas betoonplaadid on vihmade tõttu paigast nihkunud.