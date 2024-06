STINGI KONTSERDI ARVUSTUS. Head maneerid on need, mis teevad mehest staari

Laulu «Why Should I Cry for You?» on Sting pühendanud oma isale, kes ammu surnud. Selle ette jutustab artist loo, kuidas ta isa väga tahtis, et pojast midagi saaks. Umbes nii, et poiss, võta selle eluga, mis sulle antud, midagi ette ...

«Aga ma arvan, et ta on minus pettunud,» sõnab Sting, ja alustab ballaadi, kus laulab vaikuse merest ja armastusest, mis just tema moodi, ja kus ta stingilik hääl veel eriti sageli murdub.

Stingil on palju hitte, mida fännid teavad peast. Pole hullu, kui kõiki ridu ei mäleta, sest mõtet kandvaid sõnu on palju ja refräänikordusi mitte ülearu palju. Aga Stingi laulude meloodiaid ei mäleta mitte üksi su meel, vaid terve keha.

Kui Sting jutustab inglise mehest, kes võõrana kõnnib mööda New Yorgi viiendat avenüüd, siis laulab ta, et maneerid on need, mis teevad mehest mehe. Stingi puhul on see tõsi. Ja selles mõttes ei jutustanud Sting 10. juunil Tartu lauluväljakul mitte ühtegi teist lugu, kui selle, et jääb iseendaks, ega hooli sellest, mida arvavad teised.