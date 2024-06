Pereisa selgitas, et väikesed lapsed, 3-aastane ja 5-aastane, olid ratastega hoovis, pereema oli maja ees ja karu nende vahel. Pereema karjumise peale lonkis karu minema, vahendas Palamuse jahiseltsi tegevjuht Klemens-Augustinus Kasemaa.

Jahimees selgitas neile, et paraku on jahimeeste võimalused midagi teha väikesed. «Kindlasti tuleks kompostihunnik kinni katta ja vaadata, et karul midagi süüa poleks,» selgitas Palamuse Jahiseltsi tegevjuht.