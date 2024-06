Siiri Laidla: on kevad Tartu peal

Terved ja tragid peame ikka olema, kuis muidu. Eriti noored, kelle ees seisab elukutsevalik. Kõik need eksamid, vestlused, stress ja teadmatus. Justkui teekann, mille kuumas vees hulbib settimata teepuru. Kuhu see viimaks pidama jääb ja mis rüübe sellest tuleb – kes teab? Midagi tuleb ära otsustada, ent on see otsus ainuõige või pelgalt ajutine valik?