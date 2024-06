Raimond Pihlap: miks on Elvas lasteaiakohti puudu?

Seitse aastat on piisavalt pikk aeg analüüsimaks, kuidas on haldusreformiga loodud Elva vald toimima hakanud. Senised arengud näitavad, et kohalik võim vajab selgemaid piire, millised on ta ülesanded. Mida rohkem on vald endale ülesandeid võtnud, seda vähem ajalist ja rahalist ressurssi on tal kõigega tegeleda, mistõttu kannatab teenuste kvaliteet.