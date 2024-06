SUUR GALERII Sting astus vägeva aplausi saatel Tartu publikut hullutama

Kontserdipaigas avati väravad kell 18. Briti superstaar astus Tartu lauluväljakul lavale mõni minut enne poolt kümmet õhtul. Suurt tulevärki Stingi lavale astumisele ei järgnenud. Avalooks esitas ta ansambli Police repertuaaris kuulsaks laulud loo «Message in the bottle».

Kuigi Sting ja tema laulud kuuluvad pigem keskealiste ja vanemate inimeste muusikavalikusse, siis oli lauluväljakule tulnud ka omajagu noori. Tartus elav Selena rääkis, et Stingi laulude saatel möödus tema lapsepõlv ning need hitid mängisid tol ajal raadios. Et seos lapsepõlvega on suur ning Sting esineb kodulinnas, siis tuli ta kontserdile suure hea meelega.