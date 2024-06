GALERII Stingi suurimad fännid saabusid mitu tundi enne kontserdi algust

Kõige-kõige esimesena jõudis värava taha tartlanna Piret Värno, kes juhib ülikoolilinna laste turvakodu. Värno ei salanud, et on Stingi suur fänn. «Olen sellest kontserdist unistanud 30 aastat,» ütles ta ja tunnistas sedagi, et soovib saada head kohta istumiseks: «Et ikka hästi näeksin ka!»