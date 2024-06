Lugeja hämmeldus: miks tuhiseb nr 6 buss kesklinnas peatusest mööda?

Go Busi Tartu linnaliinide teenindusjuht Sirle Prangel selgitas, et tegu on eksitusega ning bussid peatuvad ikka endiselt Soola I peatuses. «Info liin 6 väljumise kohta on tehnilise viperuse tõttu praegu puudu Soola I peatuses olevalt elektrooniliselt tabloolt,» lisas ta.