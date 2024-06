Politseile andsid tööd loomade julmad kohtlejad ja vargad

Ja nagu majanduslikult raskel ajal tavaks, sai politsei teateid vargustest. Läinud teisipäeval avastati, et Tartus Vana-Ihastes on Hobuseraua tänava ehitusobjektilt varastatud tööriistu. Kahju jääb 610 euro kanti.

30. mail varastati Tamme puiesteel garderoobi jäetud iPhone 11 mobiiltelefon. Kahju on 300 eurot.

Samal päeval anti teada, et Anne tänava kortermaja rattaparklast on varastatud jalgratas Torpado, kahju 350 eurot. 28. mail varastati Kalevi tänavalt posti külge lukustatud jalgratas. Kahju on 500 eurot.