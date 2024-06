Palju õnne valimistulemuse puhul, tulemus ju oli. Mis juhtus?

Tartus tegime kõige parema tulemuse. (Üleriigiline toetus 2,6, Tartus 3,8 protsenti.) Mis juhtus – no see oli oodata, kuigi ma ei oodanud nii halba tulemust. Tunne oli, et jääme alla valimiskünnise. Juhtus see, et me aasta jooksul valitsuses ei ole suutnud täita neid lubadusi, mis me valijale oleme andnud ehk siis kõikide nende reformide tegemise lubadusi ja meil on liiga palju olnud sisemisi konflikte.

On olnud juhtimisotsused, mis on sisemisi konflikte juurde tekitanud ja see on ka viinud toetuse alla. Ilmselge äratuskell selle koha pealt, et valija ütles, et nad ei ole rahul selle tööga, mis me oleme teinud ja siin on meile kõigile analüüsimise ja otsa vaatamise koht.

Mis saab edasi? Erakonnal on täna juhatuse koosolek, kus õhk lüüakse küllap klaarimaks, aga mis on praegu tunne – kas Eesti 200 kustub või saate restardi?

No me peame minema restardi teed, ma ei näe alternatiivi. Sellist erakonda Eesti poliitmaastikule on vaja. Tunnen ise, et muidu poleks mul järgmistel valmistel kellegi poolt hääletada, vaja on tsentrist paremal, aga liberaalsete vaadetega erakonda. Selliseid valijaid on ja muidu selline maailmavaade jääb esindamata. Tunnen ka vastutust selle eest.