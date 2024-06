Süku teemal peetakse avalikku arutelu teisipäeva õhtul linnaraamatukogus

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus südalinna kultuurikeskuse rajamiseks ning kogu planeeringuala kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks muutmine. Keskkonnamõjude strateegilise aruanne koostati selleks, et selgitada välja südalinna kultuurikeskuse ehitusega kaasnevad mõjud keskkonnale.

Praegu käis avalikul väljapanekul detailplaneeringu eskiislahendus. See on planeeringu koostamise esimene etapp, kus lepitakse kokku ala arengu üldised põhimõtted ja suunad – kus on peamised liikumissuunad, kuhu ja mida on lubatud ehitada ning millist keskkonda soovitakse luua.