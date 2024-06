Laulupeol on kohandatud eraldi ala neile, kes vajavad kirjeldus- või viipekeelset tõlget

Laulu- ja tantsupeo ligipääsetavuse juht Marleen Viidul kinnitas, et korraldajad on otsinud eri viise, et muuta laulupidu ligipääsetavamaks. «Laulupeol on D-sektori esimestesse ridadesse planeeritud eraldi ala nägemis- ja kuulmispuudega külalistele. Nägemispuudega inimesed saavad laulupeost osa kirjeldustõlke vahendusel ja kuulmispuudega inimestele vahendab pidu viipekeeletõlk. A-sektori ette loome kohad ratastoolidele,» selgitas Marleen Viidul.