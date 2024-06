Värske ilme saanud laululava võõrustab suvel staare ja kohalikke pärle

«Alustasime laululava uuendamise ettevalmistusi juba paar aastat tagasi. Täna oleme valmis võõrustama kõiki artiste ja külastajaid,» ütles lauluväljakut haldava linna asutuse Tartu Sport müügi- ja teenindusjuht Auli Solo. «Sellisest suvest olen unistanud juba pikalt. Usun, et programmist leiab igaüks midagi meelepärast.»

Juba homme, esmaspäeval täitub laululava 10 000 muusikafänniga, et tulla kuulama legendaarset Stingi, kes on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 esimene Eestisse jõudev suurartist. Kontserdil «My Songs» kõlavad kõik hitid ning hõlmab tema hiilgavat karjääri nii The Police’i liikme kui ka sooloartistina.