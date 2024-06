Rattaringluse sünnipäeval sõideti liikumispuudega laste toetuseks läbi linna

Teraapialaagriks kulub ligi 8000 eurot. Seal osaleb kuus last, kes on 5–7-aastased, osa neist läheb sügisel kooli. «Just seetõttu on see laager ja regulaarne teraapia neile veel eriti oluline,» ütles liikumispuudega laste toetusfondi looja ja eestvedaja Sirli Jassov. «Üks laagriline on pärit Tartust ja temal on teraapia tulemusel üsna suur potentsiaal iseseisvalt liikuma saada.»