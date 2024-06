Galerii Balti rahvaste kommerss täitis kesklinna endiste ja praeguste tudengitega

Laupäeva pärastlõunal marssisid endised ja praegused üliõpilased Eestist, Lätist, Poolast ning Saksamaalt läbi Tartu kesklinna, et avada Balti rahvaste kommerss ehk pika traditsiooniga sõprusüritus.

Balti rahvaste kommerss on neljas riigis rotatsiooni korras toimuv iga-aastane pidustus, mille korraldamise järg jõudis nüüd eestlaste kätte. Algselt pidanuks Tartu kord olema 2023. aastal, kuid juba varakult õnnestus Läti tudengitega kokku leppida, et korraldamise järjekord vahetatakse ära, et Tartu B!R!K! toimuks kultuuripealinna aastal.