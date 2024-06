Galerii Julged piloodid trikitasid lennupäeval vihmaga võidu

Lennupäevad said täna avapaugu selge taeva all, kuid juba tund aega pärast ürituse algust triivisid lennundusmuuseumi kohale väga tumedad vihmapilved. Üritusele tulnud inimesed põgenesid paduvihma eest umbes tunniks ajaks angaaride alla peitu, kuid vihmapaus andiski aega sotsialiseeruda ja angaaride all olevaid hävituslennukeid veidi lähemalt uurida.