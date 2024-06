Tartlased saavad osa linna arengukava mängulisest esitlusest

Algusega kell 13, 17.30 ja 21 saab Atlantise majas Alexela loomelaval näha arengukava tutvustavat etendus «Visioonid rambivalguses». Tegemist on informatiivse ja meelelahutusliku tõlgendusega Tartu uuest arengukavast, mille autoriks on Musta Kasti näitleja Kaarel Targo.

«Musta Kasti näitlejad aitavad mõtte käima lükata ja hoiavad seda vajadusel laiali valgumast. Arengukava lavastuslikus esitluses «Visioonid rambivalguses» vaatleme, mis juhtub siis, kui kuus väga erineva nägemusega inimest püüavad arengukava juppideks lahti võtta ning seejärel tagasi kokku panna. Loodetavasti saab natuke naerda ja kui eriti hästi läheb, saame lõpuks kõik natuke paremini aru, mis see arengukava üldse on ja kuidas see just selliseks on kujunenud,» ütles Targo.