Politseile teatas kadunud mehest Tartu kaubamaja turvatöötaja. Foto on illustratiivne.

Neljapäeval, 6. juunil anti häirekeskusele teada, et 31-aastane Kaspar lahkus päev varem oma kodust Jõgevamaal Torma alevikus ega ole koju naasnud. Reede pärastlõunal teatas politsei, et mees on leitud.