Mullu kooma langenud rattaringlus on viieaastasena hea tervise juures

Uudsus on kadunud, tunamullu tõusid piletihinnad ja läinud kevadel langes süsteem koomasse, kui tarkvaratoe kadumise tõttu ei saanud üheksal päeval rattaid laenata. Eelmise suve lõpuks oli kasutajaid 3600. Mullune kevad ja rattaringluse esimesed tormilised nädalad olid kaks väga rasket perioodi, tõdes Meeksa.

«On palju küsitud, kui vajalik teenus see linnale on. See olukord näitas seda väga hästi. Kõned, mis kõnekeskusse tulid, olid kurjad, kurvad, abipakkuvad,» ütles ta.