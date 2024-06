Küberkaitse, e-valitsemine, haridus, tervishoid ning äriprotsessid – need on läinud nädalal avatud Eesti tehisintellekti tippkeskuse rakendusteaduslikud valdkonnad. Selle juhil, Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessoril Meelis Kullil tuleb rääkida aga muustki. Et kui usaldusväärne on tehisintellekt? Kellelt võtab see lähiajal töö? Kui palju ta energiat kulutab? Või millal muutub inimkonna vaenlaseks?