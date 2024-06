Juhtkiri Valimised – mis nendest?

Öeldakse, et valimised on demokraatia pidupäev ja mõnigi kodanik, kes mäletab teistsugust riigikorda, võtab seda väga tõsiselt. Mõni võtab ka nii tõsiselt, et paneb just valimispäeval pidulikud riided selga ja võtab selle käigu ette, vahel ka pere seltsis.

Aga on ka käega löömist, et mis see minu hääl loeb või et mis neist seitsmest Eesti saadikust ikka sõltub, kui parlamendis on 720 liiget. Seda käega löömist on näha valimisaktiivsusest. Kirge ja vastandumist on vähem kui kohalike volikogude või riigikogu valimiste aegu, osalusprotsent on seni veel madal. Eile keskpäevaks polnud see mitmes maakonnas veel kahekohalinegi.