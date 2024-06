Jens Raavik: päästame Eesti kodumaist toitu süües

Värskest Norstati tarbijauuringust selgus, et Eesti inimestest vaid 79 protsenti eelistab osta kodumaist toidukaupa, mis tähendab, et eelmisel aastal alanud negatiivne trend jätkub. See tähendab, et eestlastel ei ole raha soetada toidukaupu näiteks tervislikkuse ja ökoloogilise jalajälje suuruse alusel, vaid süüa tuleb seda, mis on odav.