Tartu abilinnapea umbusaldamine kukkus läbi

Umbusaldajate argumente sõnastas Eesti 200 esindaja Kristiina Tõnnisson kõnetoolist nii: linna planeeringute silmapaistev aeglus, ruumiloome osakonna töö tulemuste kriitiline tase ja südalinna kultuurikeskuse planeerimise juhtimise puudulikkus.

Kiiveti erakonnakaaslane Toomas Jürgenstein ütles, et on umbusaldamise algatamisest häiritud. Ta meenutas Kristina Kallase kirja ühes teises juhtumis, et Eesti 200 seisukohalt on oluline tuua poliitikasse eksperte. «Kas panete kahtluse alla Elo Kiiveti kui eksperdi?»

Tõnnisson vastas, et asi on töö tulemustes, kahtlust pole selles, et Kiivet on ekspert. «Need asjad on erinevad,» sõnas ta.

Sotsiaaldemokraat Kadri Leetmaa küsis, kuidas Kiivet paigutub võrdluses teiste abilinnapeadega.

Lootsime, et valdkond saab paremini juhitud ja tempo tõuseb, vastas Tõnnisson.

Elo Kiivet alustas oma sõnavõttu tõdemusest, et rõõm on volinike ees seista, kuid olukord on ootamatu. «Mis saaks teha rohkem rõõmu, kui et ruumiteemad on olulised,» jätkas ta.

Kiivet nentis, et umbusaldamise algatajate tõstetud teemasid peab ta ka ise oluliseks. Ta lisas, et kuigi tempo võib tunduda aeglane, on viimase aasta jooksul nii sadamakvartali (avaturu kant) kui Holmi (Atlantise ümbrus) puhul edasi liigutud detailplaneeringu algatamise suunas. Muuhulgas on saadud kindlust, et riigimaja rajamine jätkub.

«Ka mina olin algul mõnede protsesside puhul optimistlikum,» ütles Kiivet. «Kui ma väidaksin, et ei saa paremini teha, siis näitaks see ülbust, naiivsust ja eluvõõrust.»

Kui EKRE saadik Malle Pärn tundis huvi, mida väljendab Elo Kiiveti ootamatu rõõmsameelsus, sai mõõt täis volikogu reformierakondlasest aseesimehel Reno Laidrel, kes kolleegile poetas: «Kas ma tõesti pean seda jama kuulama?»

Edasine arutelu käis siiski kaasamise ja planeerimise parandamise võimaluste üle.

Koalitsiooni saadikud hääletusel ei osalenud ja opositsiooni häältest umbusaldamiseks ootuspäraselt ei piisanud. Umbusalduse avaldamiseks olnuks vaja vähemalt 25 poolthäält.