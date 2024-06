GALERII «Rahamaa» esietenduse publik sai osa glamuursest heaolust, murtud inimsaatustest ja kahtlase kapitali lõhnast

«Rahamaa» on lavastanud Hendrik Toompere jr. Publik sai osa glamuursest heaolust, palavikulisest energiast, murtud inimsaatustest ja kahtlase kapitali lõhnast. Erinevalt Tartu teatrite esietendustest oli täna õhtusel «Rahamaa» lavastusel saalis erakordselt palju pealinlasi.

Eesti-Taani koostöölavastuse näidendi on Mehis Pihla kirja pannud Eestit raputanud rahapesuskandaalide materjalidest paari aasta jooksul. Loo keskmes on Annelinnast pärit noormees Artur (Tõnis Niinemets), kes satub tutvuste kaudu tööle pealinna panga välispanganduse osakonda, mille põhiklientideks on kujunevad idabloki oligarhid.