Tartlaste valimisaktiivsus teeb teistele piirkondadele silmad ette

Tartus oli neljapäeva kella 13.30ks europarlamendi valimistel hääle andnud 16,3 protsenti siinsetest valijatest. Üleriigiline statistika näitab, et valimas on käinud 10,3 protsenti kõigist hääleõiguslikest kodanikest.

Tartus on praegu ka kõige suurem valimisaktiivsus. Järgmine ärgas piirkond on Tallinn, kus on hääle andnud 15,8 protsenti valimisealistest kodanikest.