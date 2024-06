Tartusse kerkib senisest seitse korda võimsam ohtlike jäätmete põletustehas

«Tartu tehase laiendus aitab kasvatada Eesti üleriigilise ohtlike jäätmete käitlemise võimet, millest on praegu vajaka,» ütles Epler & Lorenzi juhatuse liige Argo Luude. Luude sõnul sai juba 2018. aastal selgeks, et uut põletustehast on Eestil väga vaja, 2019. aastal alustati protsessi ja nüüd, viis aastat hiljem läheb ehitus käima. Tehase rajamine on viimase kümne aasta suurim investeering jäätmekäitlusse väljapool põlevkivitööstust.