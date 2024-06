Äike süütas puu ja kass jäi jahiraudadesse kinni

Kolmapäeva õhtul kella poole kaheksa ajal said päästjad teate, et Põltsamaal on Marja tänaval hädas kass, kelle käpp on jahiraudade vahel kinni. Päästjad vabastasid looma käpa taldraudade vahelt ning temaga edasi tegelemiseks võeti ühendust loomade varjupaiga töötajatega.