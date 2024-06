Treffneristid annavad võimaluse luua tänaval sürrealistlikke luuletusi

Kõikidel, kes juhtuvad liikuma reedel, 7. juunil kell 12–14 Küüni või Rüütli tänaval Tartu kaubamajast kuni Hugo Treffneri gümnaasiumini (HTG), on võimalus luua sürrealistlik luuletus tänaval paiknevates inspiratsioonitelkides. See on osa Euroopa tänavuse kultuuripealinna põhiprogrammist ning on harukordne, sest sellist luuletänavat pole ettevõtmise eesotsas seisvate treffneristide andmeil varem Eestis korraldatud.